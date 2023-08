Decolla il ’Santa Vittoria Festival’ Musica da camera protagonista

Una tradizione che si rinnova da 18 anni e propone sulle colline di Fratte Rosa le più belle sonorità classiche: Mozart, Schumann, Verdi, Haydn, Saint-Saens sono soltanto alcuni degli autori che saranno ripresi nel programma 2023 del ‘Santa Vittoria Festival’, che fa della musica da camera la protagonista indiscussa delle serate agostane del piccolo borgo cesanense. Diretto da un musicista di fama internazionale come il maestro austriaco Siegmund Weinmeister, il ‘Santa Vittoria Festival’ si svolgerà nel cuore del centro storico di Fratte Rosa, in piazza Garibaldi, domani, sabato e domenica, sempre con inizio alle 21,15.

Si esibiranno in queste tre giornate il soprano Dorothea Marx, la violinista Urara Oku, il violinista Javier Lopez, il violista Behrang Rassekhi e il violoncellista Jorin Jorden, accompagnati al pianoforte direttamente da Siegmund Weinmeister. "Ogni anno - spiega il sindaco di Fratte Rosa Alessandro Avaltroni - musicisti e cantanti attentamente selezionati e riconosciuti a livello internazionale, si ritrovano a Fratte Rosa per una settimana durante la quale hanno l’occasione di provare, preparare ed infine presentare al pubblico il loro lavoro nelle tre serate programmate. Più di una volta mi è stato chiesto come sia possibile portare in un paesino piccolo come il nostro proposte musicali classiche innovative e di grande spessore. La risposta – conclude il sindaco Avaltroni – sta nelle capacità degli artisti coinvolti ogni anno dal maestro Weinmeister e nella magia del luogo che li unisce". Il Festival è patrocinato dalla Regione Marche.

