Decreto ingiuntivo al Comune: "Non pagò i lavori alla scuola"

Decreto ingiuntivo di oltre 24mila euro contro il Comune di Terre Roveresche, emesso dal Tribunale di Pesaro per un debito non saldato, alla ditta Italservice srl, riguardante la ristrutturazione della scuola di San Giorgio di Pesaro. Il decreto di 24.246 euro comprende anche le spese giudiziarie e gli interessi. La vicenda ha origine dai lavori commissionati dal Comune nell’edificio scolastico nel municipio di San Giorgio di Pesaro, dove si dovevano ristrutturare i locali della scuola media. Successivamente, gli stessi locali sarebbero stati destinati alla scuola primaria, annessa all’istituto comprensivo di Orciano. L’opera di ristrutturazione, suddivisa in due stralci, non è stata però mai pagata dal Comune. Quindi, la questione è giunta al Tribunale di Pesaro, culminando in un decreto ingiuntivo, emesso il 25 luglio scorso, in favore della ditta che aveva svolto i lavori. Sauro Marcucci, Cinzia Malvoni, Giacomo Pucci e Matteo Zenobi, della minoranza, esprimono profonda preoccupazione, per quello che ritengono l’ennesimo esempio di "soldi pubblici gettati al vento".

"Nell’ultimo Consiglio Comunale – riferiscono in una nota - la maggioranza ha dovuto riconoscere il debito fuori bilancio e pagare subito, per non subire pignoramenti. Riteniamo che l’impiego di risorse pubbliche in interessi e spese legali rappresenti l’ennesimo spreco significativo dei soldi dei cittadini". La minoranza sollecita l’Amministrazione comunale a operare con maggiore trasparenza, responsabilità finanziaria e lungimiranza, per garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate nel modo più efficiente possibile, nel rispetto dei cittadini. "E soprattutto – concludono - per portare a termine quelle opere pubbliche di estrema importanza, quale appunto un nuovo e moderno edificio scolastico".

Marco D’Errico