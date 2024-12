Decreto ’Salva Casa’ e non solo. La due-giorni dei geometri

Due giorni di confronto e aggiornamento sul Decreto "Salva Casa" e non solo. Al Charlie Hotel oggi e domani l’intera categoria dei geometri si riunisce alla presenza del Consiglio nazionale e del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza ed assistenza. "Con grande orgoglio – dice il presidente del Collegio provinciale Giovanni Corsini – ospitiamo questo evento come segno di riconoscimento all’intera categoria dei geometri della nostra città, della Provincia e, perché no, della Regione poiché è la prima volta che questo evento si tiene nelle Marche, proprio in occasione di Pesaro 2024.

Tra i temi in agenda le novità introdotte dal Dl 69/2024 e dalla Legge 105/202 "Salva Casa", le ricadute sulle legislazioni regionali, opportunità e criticità legislative. Interverranno gli onorevoli Erica Mazzetti, Elisa Montemagni, oltre a dirigenti e responsabili di pubbliche amministrazioni esperti del settore. Durante i lavori è anche previsto l’intervento da remoto del vicepresidente del Consiglio nonché ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La giornata successiva sarà dedicata all’Assemblea nazionale dei Presidenti di Collegio, durante la quale saranno trattati temi inerenti l’attualità e il futuro della categoria.