Decreto Sicurezza: "Una legge liberticida". Convegno in Comune

Appuntamento oggi pomeriggio, alle ore 17,30, nella sala del consiglio comunale di Pesaro, con il convegno suo nuovo Decreto Sicurezza dal titolo "Una legge liberticida. Come il ddl 1660 cambierà la società e la vita di tutti noi". L’iniziativa di sensibilizzazione e informazione è organizzata dalla rete per la Palestina di Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune di Pesaro. "Dall’idea di sicurezza come realizzazione di diritti sociali lavorativi e umani – si legge in una nota degli organizzatori –, alla sicurezza come repressione del dissenso e criminalizzazione di ogni forma di lotta e disagio sociale. Ne parleremo con l’avvocato penalista Flavio Rossi Albertini".