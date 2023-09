Defibrillatore, consegna degli attestati

Giovedì prossimo nella chiesa auditorium di Santa Caterina delle Bastarde l’amministrazione comunale in collaborazione con il locale nucleo della Croce Rossa consegna degli attestati a chi ha frequentato il corso per l’uso del defibrillatore e per il supporto alle funzioni vitali. Sono anche aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso che partirà ad ottobre. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il 3425781581 o mandare una email a [email protected] a.a.