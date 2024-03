Defibrillatore ricollocato in via Gabrielli

E’ stato ricollocato al suo posto al lato della farmacia Pierini il defibrillatore semiautomatico (Dae) utilizzato a gennaio in occasione di un arresto cardiaco nei pressi dell’Ospedale Santa Croce. "Allora è stato posto all’attenzione pubblica il tema della manutenzione dei Dae e della loro sorveglianza" ricorda il dottor Alberto Caverni (in foto), presidente dell’associazione FanoCuore. "Verificare il corretto funzionamento di un dispositivo è infatti alla portata di tutti: ogni apparecchio esegue periodicamente autocontrolli e l’assenza di malfunzionamenti è segnalata da un indicatore, per lo più un led che si accende a intermittenza, chiaramente visibile". Fermo restando che chi ha un dispositivo debba programmare un calendario di verifiche, chiunque può collaborare alla sorveglianza degli apparecchi posizionati sul territorio. "Chi si trova a passare abitualmente davanti a un dispositivo – dice Caverni, invitando i cittadini a collaborare - può verificarne il corretto funzionamento semplicemente fermandosi qualche secondo per controllare l’accensione intermittente dell’indicatore".

Intanto i primi di marzo a Caminate ne è stato inaugurato un altro, all’esterno della sede della polisportiva. "Per quanto so è il primo apparecchio automatico sul nostro territorio – conclude il cardiologo -. L’unica differenza con i semiautomatici è che al momento di erogare la scarica elettrica dopo aver analizzato il ritmo cardiaco l’apparecchio procede automaticamente, non è necessario che chi lo utilizza schiacci il tasto di erogazione".

