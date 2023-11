Degenze prorogate alla Rsa Montefeltro

Sono arrivate le proroghe per i 18 pazienti ricoverati in regime convenzionato alla Rsa Montefeltro di Urbino: 40 posti letto in tutto, gestiti dalla Cooss Marche. Fino a qualche giorno fa la cooperativa non aveva ancora avuto garanzie da parte dell’Ast e del Comune di Urbino, sulla possibilità di prorogare la degenza. Questo per un problema di budget, per cui si prospettavano le dimissioni di tutti i pazienti. Nelle scorse ore è giunta la rassicurazione: i 20 ospiti resteranno in struttura. Almeno per un po’.