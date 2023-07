Degrado a Bellocchi: la giunta va in trasferta

Giunta in... trasferta l’altro ieri per parlare con gli industriali di Bellocchi. Una ventina circa. Sul piatto il degrado della zona produttiva. Padrone di casa Giancarlo Paci della Profilglass che ha trasformato una delle sue sale riunioni in un’aula consiliare. Tema? Eccolo: "Anche la zona industriale è lo specchio della città perché a Bellocchi arrivano clienti da tutto il mondo. Una brutta immagine dell’area produttiva diventa una brutta cartolina anche per Fano". Questo il filo conduttore di una riunione ‘spontanea’. Dietro nessuna associazione di categoria come Confindustria o Confapi, per cui il tema del degrado, della viabilità con asfalti pieni di ‘creteri’, con erbacce-foresta perché non c’è manutenzione, sono stati al centro di questo confronto. Oltre a Massimo Seri, il vice Cristian Fanesi c’era anche l’assessore Etien Lucarelli, non tanto per il turismo, quanto per le attività produttive.

Tra i partecipanti alla riunione, oltre al padrone di casa e cioè Giancarlo Paci, anche l’ex presidente di Confindustria Paolo Andreani, quindi Federico Ferrini della Techfem, Pietrelli della nota azienda di porte e figlio di Daniele Carboni in rappresentanza dell’azienda di famiglia. Questo solo per elencare alcuni degli industriali più noti. "E’ stata una riunione privata – dice Ferrini –. Mi hanno invitato ed ho partecipato per dare il mio contributo a questo confronto che era soprattutto votato al confronto e alla progettualità". Molti dei presenti tendono a far passare questo incontro con il sindaco Massimo Seri sotto traccia ("scriva che io non c’ero"), mentre altri vogliono mettere sul piatto, rendendole pubbliche, le problematiche di Bellocchi, com’è il caso di Duilio Signoretti della Idealmarmi che ha sottolineato quelli che erano e sono le difficoltà che si incontrano tutti i giorni nell’area industriale. "Abbiamo sottolineato che gli asfalti vanno assolutamente rifatti e che ci deve essere una maggiore cura per l’arredo urbano perché tutti i giorni arrivano nelle nostre aziende persone e clienti provenienti un po’ da tutto Europa ma anche americani. E vedere l’abbondono con l’arbaccia che sale dappertutto, non è bello. Abbiamo anche messo a fuoco un altro problema che è quello della mancanza di parcheggi. Ognuno dei presenti tiene al decoro dei propri spazi privati, ma non possiamo intervenire anche in quelle che sono le aree pubbliche".

Tra le cose chiesta da Signoretti al sindaco Seri, anche le possibilità di costruire delle casette in legno removibili "perché abbiamo un problema a trovare gli operai anche perché in città non si trovano nemmeno case in affitto e quindi nessuno vuol venire a lavorare da noi".

Ed il sindaco Massimo Seri cosa ha risposto? Per la richiesta di Signoretti e cioè casette per gli operai, non ci sono spazi di manovra mentre per le asfalturare ed il decoro urbano sì.

