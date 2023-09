Degrado a Loreto: "I ruderi sono pericolosi. È ora di intervenire"

"Ci sono aree centrali e strategiche che non possono continuare ad essere incustodite – sottolinea Giovanni Dallasta, del gruppo consiliare di minoranza –, soprattutto in vista del 2024, anno molto importante per la città di Pesaro. Una di queste è l’area limitrofa al cimitero, posizionata davanti al Cinema nel quartiere di Loreto, un immenso appezzamento di terreno con degli immobili diroccati al suo interno che si sviluppa tra strada Madonna di Loreto e la ferrovia". E a corredo del suo intervento, ecco le foto che confermano le parole. "Sono decenni – aggiunge – che tale area risulta recintata e incustodita e oltre ad essere insalubre inizia essere anche pericolosa per la presenza di immobili a confine con la strada semi crollati e con piante all’interno". In realtà il piano regolatore vigente individua parte di tale area in un Progetto Norma dove è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con realizzazione di destinazioni residenziali e commerciali. "Considerato che ad oggi, malgrado i bonus e il Piano casa, oltre ad una recinzione malmessa e un piccolo cartello che annuncia la realizzazione di edifici residenziali e commerciali – aggiunge il consigliere di minoranza –, altro non è stato fatto, urge una pulizia e una messa in sicurezza di tale area, che oltretutto sarebbe strategica per la realizzazione di un marciapiede, una ciclabile o altro, in una strada che in quel punto, risulta molto stretta e pericolosa".

Intanto si potrebbe anche cominciare con un intervento di pulizia: "E’ importante che l’amministrazione comunale – aggiunge Dallasta – si attivi per invitare la proprietà a ripulire e bonificare l’area con un lieve arretramento della recinzione su Strada Madonna di Loreto, per permettere la realizzazione di un marciapiede che colleghi il loggiato del condominio ove insiste la pasticceria, la gastronomia ed altre attività ai chioschi dei fiori, agevolando così il percorso alle persone che devono recarsi al cimitero o in via Mirabelli. Non possiamo più tollerare tanto degrado".