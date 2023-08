Degrado a Sassonia sud: nasce un nuovo comitato

Contro "l’abbandono e il degrado" del quartiere che si sviluppa tra via Ruggeri e Baia Metauro, è nato il comitato cittadino "Per la nuova Sassonia sud": uno degli obiettivi è costruire il sottopasso ferroviario di via del Bersaglio, atteso da quarant’anni. "Tutto il litorale sud – fanno presente i residenti – è di grande pregio, con enormi potenzialità riconosciute da tutte le Amministrazioni comunali che si sono succedute. Si pensi solo a cosa potrebbe offrire, se riqualificata, l’ex pista dei go-kart, invece troviamo solo abbandono e degrado, spesso una discarica a cielo aperto. In quest’area manca la cura del verde con la vegetazione che invade strade e marciapiedi, rendendoli invivibili a residenti, commercianti e fruitori delle spiagge. Per non parlare dei canneti trasformati in bagni pubblici. I marciapiedi sono impraticabili sia per la mancata cura del verde sia per le buche presenti. Inesistente la segnaletica a terra, come righe o strisce pedonali, mentre quella verticale non c’è o è stata divelta".

I cittadini di Sassonia sud che "da anni si sentono abbandonati" sono però pronti a collaborare con l’Amministrazione "che si è sempre dichiarata – fanno notare – pronta all’ascolto: un incontro è previsto per i primi giorni di settembre". "Per la nuova Sassonia sud" non è il primo comitato cittadino nato in questa parte di Fano. Gli stessi promotori ricordano chi li ha preceduti, come il comitato "Le Brecce, guidato da Mauro Ginesi, che a breve compirà 40 anni e " Sassonia sud" che, con la guida di Luca Priori, ha raggiunto l’importante traguardo di portare in questa parte della città una linea autobus che prima mancava. "Con il nuovo comitato – fanno sapere i cittadini che lo hanno costituito – vogliamo essere partecipi delle scelte amministrative e sociali di questa parte del litorale fanese, da sempre luogo di progetti importanti per lo sviluppo turistico-residenziale, ma mai realizzati. Ricordiamo che negli ‘80, l’allora sindaco Paolo Carboni si pronunciò a favore di un centro congressi e per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via del Bersaglio. Quest’ultimo progetto fu definito dall’ufficio tecnico del Comune e approvato dal Ministero dei Trasporti ma, a distanza di quarant’anni, nessuno lo ha realizzato. Quel collegamento ci toglierebbe dall’isolamento consentendoci di raggiungere l’ ospedale, le farmacie, gli ambulatori, le scuole e il quartiere di San Lazzaro, che pure dista poche centinaia di metri in linea d’aria, senza dover percorrere, a piedi o in bici un lungo tratto di statale Adriatica, ovviamente non in sicurezza, soprattutto per bambini e anziani: una situazione inaccettabile nel 2023". I promotori fanno sapere che chiunque voglia entrare a far del comitato o dare il proprio contributo può scrivere a: [email protected].

Anna Marchetti