Degrado all’ex pista di pattinaggio "Ormai è diventata una discarica"

Tra via Ponchielli e via Paganini c’è l’ex pista di pattinaggio abbandonata, devastata da brutture e materiale di scarto ammucchiato ovunque. Tra l’erba spuntano foratelle e sacchi di calce; bidoni in plastica; detriti inspiegabili dal momento che non c’è stato di recente alcun cantiere. Sembra una discarica a cielo aperto, nonostante la zona sia destinata a diventare il salotto buono di Pesaro sportiva, a pochi metri di quella che diventerà la cittadella del basket.

"Se non si passa personalmente a vedere, non ci si crede – spiega Emanuele Gambini, consigliere comunale di opposizione con Prima c’è Pesaro –. Ad aver generato tutto quel disordine, pensando di disporre senza remore di uno spazio pubblico sono stati dei ragazzi che vanno ad esercitarsi con lo skateboard. In pratica hanno bisogno di costruire ostacoli da sormontare e materiali su cui allenarsi". Ma in città, l’amministrazione ha realizzato impianti appositi..."Il nuovo impianto costruito dall’amministrazione comunale viene snobbato perché sarebbe , secondo ’questi’, poco attrattivo – continua Gambini –. Così hanno preso a raccattare materiali di recupero in giro per fare dislivelli. Non solo questo è un uso improprio della pista polivalente, ma è un abuso del contesto. Le panchine in cemento hanno tutti gli estremi sgarrupati e sono vandalizzate di scritte. Non credo sia più un posto dove muoversi in sicurezza: di certo il Comune non si può permettere quella discarica a cielo aperto e proprio all’ingresso di un popoloso pezzo di città come è via Togliatti a Villa San Martino".

Riguardo la situazione, il consigliere Gambini, ne ha fatto una interrogazione da discutere in Consiglio: "Credo che la sistemazione dell’ex pista di pattinaggio tra via Ponchielli e via Paganini sia ormai fuori discussione. Anche perché il campetto di basket, poco distante, è stato rimesso in ordine con tutti i crismi e in futuro è prevista la valorizzazione dell’area visto l’annunciato progetto della cittadella del basket. Inoltre – conclude Gambini – ci sono diverse società sportive che potrebbero prendere in gestione lo spazio. Ci sono realtà, importanti per l’educazione allo sport, che potrebbero far rinascere quella pista in modo costruttivo. Di certo l’amministrazione non può tirarsi indietro dal dare una pulita e bonifica di tutto lo spazio".

Solidea Vitali Rosati