"Degrado lungo il Rio secco. A quando gli interventi?"

"Il Rio Secco continua ad essere in condizioni inaccettabili e sempre più pericolose, per possibili esondazioni e come ricettacolo di animali selvatici. Lo evidenzia una nota dello schieramento consiliare di minoranza ‘Insieme per Cartoceto’, composto da Gianluca Longhi (capogruppo, in foto), Andrea Letizi, Eliana Lommano e Giulio Roberti. "Siamo nuovamente costretti – scrivono – a puntare i riflettori sulle condizioni inaccettabili in cui versano gli argini del Rio Secco, raccogliendo e facendo nostre le numerose istanze di coloro che vivono o hanno un’attività economica lungo il corso di questo fiumiciattolo, che giustamente lamentano la presenza di una vegetazione inselvatichita e di animali non proprio amichevoli ed esprimono un certo timore sul livello raggiunto dall’acqua nelle occasioni di precipitazioni abbondanti".

"Abbiamo letto, da parte del sindaco, di diversi sopralluoghi per definire la tipologia e la localizzazione degli interventi e le modalità di trasporto dei rifiuti, ma in concreto non abbiamo ancora visto nulla". La nota della minoranza conclude: "Il Rio Secco passa tanto nelle nostre zone rurali, in cui la competenza della pulizia è del Consorzio di Bonifica, quanto nelle frazioni di Lucrezia e di Pontemurello, dove l’onere è in capo al Comune. Confidiamo che l’avvicinamento alle elezioni amministrative possa condurre a una conclusione positiva della vicenda".

s.fr.