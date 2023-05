"Degrado nella scuola" La Lega insorge su Torrette

Denunciano lo stato di degrado della Scuola dell’Infanzia di Torrette, i consiglieri comunali della Lega Fano: infiltrazioni d’acqua, infissi ammalorati, nessuno spazio d’ombra sia fuori che dentro le mura. Per questo chiedono che la giunta Seri si attivi immediatamente per provvedere alla manutenzione degli spazi interni ed esterni, per i quali nei giorni scorsi non sono stati annunciati lavori (come per altre scuole) nella conferenza stampa congiunta degli assessori ai Lavori Pubblici Brunori e Servizi Educativi Mascarin.

"Sono forse bambini di serie B, che i loro spazi sono lasciati al degrado per mancanza di programmazione nonostante le evidenti necessità?" Lo chiedono con una interrogazione i consiglieri comunali Luca Serfilippi, Marianna Magrini, Gianluca Ilari e Luigi Scopelliti dopo un confronto con i genitori sullo stato di una delle strutture scolastiche più strategiche di Fano. "Chiediamo che l’amministrazione di Fano disponga una variazione di bilancio che consenta di utilizzare i mesi di chiusura estiva per il ripristino delle condizioni di efficienza dell’edificio - scrivono - e della sua corte in modo da restituirlo nella piena funzionalità in apertura dell’ anno scolastico". I genitori denunciano infatti una condizione "non solo di disagio, ma di potenziale pericolo per i bambini che è imputabile alla totale mancanza di manutenzione programmata da parte della giunta Seri – riferiscono i consiglieri leghisti – La struttura è preda di tutto quanto si verifica quando non si provvede all’intervento sistematico: infiltrazioni d’acqua anche in refettorio, vetri e infissi rotti, nessuna tenda alle finestre per schermare il sole che riverbera libero sui banchi, nessuno spazio d’ombra nell’area esterna che è pure dissestata in più punti tanto da renderne pericolosa, quando non impossibile, la fruizione come avviene dopo ogni pioggia. Una situazione che non dovrebbe mai vedersi in una scuola, figuriamoci in un asilo dove la motricità e il gioco dinamico sono parte del processo formativo".

