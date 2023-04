Degrado Villino fatiscente vicino alla Palla

"L’unica cosa che possiamo fare è adottare una ordinanza antidegrado come abbiamo fatto per altri stabili della città che sono in grave stato di abbandono" dice il sindaco Matteo Ricci riferendosi alla casa fatiscente che è alle spalle del bar e del tabaccaio di viale della Repubblica. La casa è in viale Trento a poche decine di metri dall’asse principale che dalla città porta al mare, e a cento metri dalla Palla di Pomodoro. E si presenta come un rudere del dopoguerra perché è crollato il tetto, parte dei muri perimentrali, il giardino è in totale abbandono ed è anche crollata la scaletta che porta nell’area verde, dove insiste anche un capanno che forse fungeva da autorimessa. Dal Comune molti allargano le braccia e l’assessore Enzo Belloni si mette in coda a quello che osserva il sindaco: "L’unica cosa che possiamo fare è passare alle multe. Ma si tratta di poche centinaia di euro e non la puoi fare nemmeno tutti i mesi, per cui è difficile imporre qualcosa ad un privato".

Ma la storia di questa casa, come afferma la titolare dell’agencia immobiliare HolidayHome è abbastanza singolare. La casa su due piani, tre con l’interrato, di viale Trento era di proprietà di una signora morta ormai una ventina di anni fa. E l’aveva lasciata in eredità ad un nipote che vive a Rimini, il quale aveva fatto una specie di compromesso con una impresa edile della Romagna per ricavarci due appartamenti di circa 70 metri quadrati l’uno. Fino a qui tutto normale, almeno fino a quando non si arriva alla cifra al metro quadratro. Qualche anno dopo la crisi immobiliare del 2008 era stata messa sul mercato a circa 10mila euro al metro mettendoci sopra anche la fruizione di una parte del giardino che corre a "L" sul retro di viale Trento. Naturalmente vista la cifra di "7-800mila euro per un mini appartamento, non si è presentato nessuno per cui è rimasto tutto sulla carta, per cui credo che la casetta sia tornata di proprietà del nipote. Una situazione che va ormai avanti da una decina di anni in una zona della città che viene considerata pregiata".

All’occhio sembra di stare alla periferia di Kiev dopo un bombardamento, ma nessuno si accorge del reale degrado se non ci mette gli occhi sopra. E qualcuno ora ci sta posando lo sguardo perché stanno arrivando al giornale diverse segnalazioni sul fatto che "lì dentro girano topi grandi come gatti".

m.g.