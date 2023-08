Degustazione da Carlini "Sale grosso" e grandi vini

Il colore ramato brilla anche nella campagna fitta e buia, illuminata dalle casupole. E’ il Pianeta Rosà Marche rosato igt vino biologico pinot nero 2021 della cantina Carlini, che versa terra minerale finissima all’olfatto e al palato, tra arenaria e rivoli di argilla che lo fanno netto, finissimo e alto, fresco di incenso di muschio nero, quindi virile di ribes di rovo, e ancora vegetale di erba mate, solo per citare alcune tracce di questo calice puro che potete bere nello spazio degustazione della cantina Carlini;: un anfiteatro naturale sulla Panoramica San Bartolo dove sabato dalle 19,340 in poi c’è una degustazione molto invitante, dove i vini Carlini saranno abbinati alle creazioni marinare di Gino Cenerelli di "Sale grosso" di via Lanza, uno dei testimoni autentici e veri della cucina di mare pesarese, cuoco che ha fatto e fa la storia: riso freddo al pesce, ricciola al forno con verdure alla piastra, involtini di spada affumicato alla rucola, crostini con salmone fumè, spigola alla Catalana, infine gamberi in salsa cocktail. Per chi non ama il pesce degustazione del tagliere con lattaceo e freschissima Casciotta d’Urbino valdapsa, e salumi artigianali della macelleria Daniele di Fano, tra i quali una equilibrata e saporosa salsiccia. Il costo della degustazione di due calici Carlini (Pianeta bianco Albanella e il Pianeta arancio sauvignon, ma a piacere si possono anche assaggiare gli altri vini della tenuta Carlini) e del menù di pesce "Sale grosso" è 28 euro, le prenotazioni al 339 2394416. La regia è di Bruno Santini che ha molta cura di tutto, i dolci della figlia Margherita bravissima a infornare crostate dove emerge la confettura e non lo zucchero, oltre ad un buonissimo cioccolato. Il luogo è contemplativo. L’altra sera c’era Roberto Bartolucci, un tempo gestore del ristorante Il Conventino, oggi divulgatore di cultura di vigna come rappresentante. Carlini è una cantina di grande qualità. Provare per credere.

d.e.