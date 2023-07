Degustazione di vini passeggiando in via Passeri

Oggi, dalle 18 a mezzanotte, via Passeri ospita ‘Oltre’: una serata delicata ai vini d’artigianato, con la partecipazione di trenta vignaioli provenienti da tutta Italia e street food. "Vi aspettiamo in via Passeri per una passeggiata nel gusto, fra vini artigianali e street food – afferma Eliana Mennillo del Rossini Bistrot ed una delle organizzatrici – . Sarà una serata itinerante fra le bancarelle dei vignaioli di tutta Italia, selezionati da @levinsauvage e @connubiodivino, e le proposte food dei ristoranti di via Passeri. Noi saremo aperti come sempre per la cena, e per l’occasione allestiremo fuori dal Bistrot un banchino. Sarà una serata sotto le stelle con le note jazz di Jean Gambini. Olre è una manifestazione cittadina, che non ha bisogno di prenotazione. Basterà acquistare il calice all’ingresso per degustare i vini dei vignaioli e poi le specialità dei vari ristoratori".

l. d.