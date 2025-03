"Del pubblico si vede ogni cosa"

"Da oltre 75 anni, con La Piccola Ribalta, promuoviamo non solo la tradizione del dialettale, dove da sempre si riconosce una comunità, ma anche quella del teatro a tuttotondo – dice Marilena Alessi, attrice -. Quest’arte è una emozione unica sia per chi la fa che per chi la riceve. Una trasmissione reciproca di sensazioni tra attore e spettatore, tanto che quest’ultimo si può anche rispecchiare in ciò che vede sul palco. Il pubblico infatti può comunicare con noi non soltanto con l’applauso finale ad esempio, ma anche con la postura, con la risata, con la commozione, che noi percepiamo. Ed è anche un modo per riflettere sui diversi temi che si affrontano negli spettacoli, e per fare promozione sociale e culturale"