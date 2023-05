Del Sorbo e l’arte per capire tutto

E’ un sabato di maggio quando in via Diaz a Pesaro la strada trabocca di gente. “Picca“, la minuscola galleria di Giuseppe Tomasello ed Elisa Di Domenicantonio non può contenere tutti. Va in scena “Linee… Paesaggi evanescenti“, una mostra di Giuliano del Sorbo, l’artista nato in Inghilterra nel 1956, pesarese di adozione dopo il periodo milanese, le sue opere nel mondo.

L’arte gli appartiene. Ma la mostra ancora non c’è, è in divenire. Vestito di nero con maglietta, gilet abbottonato e berretto con visiera, lo sguardo nascosto dagli occhiali scuri, Del Sorbo si consegna al pubblico con una performance che profuma di straordinarietà. Un fare che delinea un orizzonte irraggiungibile e conferma il suo universo stupefacente come la dimensione in cui corpo e spirito, creatività e movimento, energia e talento divengono connotazioni di un reale, di un’arte che ha nell’"essere" la sua matrice e il suo fondamento.

Una grande tela appesa ad una parete accoglie le sagome di un uomo e di una donna, che vanno l’una verso l’altra, ripetute fino a dissolversi. Figure come metafora di incontri impossibili? Il nastro adesivo che delimita il perimetro della superficie, e contiene le sbavature del colore ocra e nero utilizzate dall’artista, viene staccato e ritagliato per creare nuovi paesaggi che hanno il riverbero di un tramonto d’estate, i riflessi del sole su un lago sconosciuto. E paiono vibrazioni del pensiero. "In principio buttavo questo materiale, sono già oltre il kilometro i nastri conservati, le linee che ho tracciato nel tempo. Il traguardo delle linee di Lucio Fontana è di certo più ambizioso", dice Giuliano, e il paragone col maestro dello Spazialismo non è casuale. Fare arte per entrambi è una affermazione di spiritualità, un credo che va oltre il dato, un atto di fede nell’infinito. Via via la mostra prende corpo, Giuliano appende le piccole tele con i nuovi evanescenti paesaggi.

Gioca, si diverte, interroga i presenti: ironia, un pizzico di provocazione, armonia, velocità del gesto, dinamismo sono i caratteri del suo fare. Il movimento per lui è come il propellente che contribuisce ad originare l’opera nella concezione di un tempo lineare che va verso una meta. Ma quando Del Sorbo comincia a srotolare le tele, quelle che ha dipinto al tempo della pandemia, ci accorgiamo che la sua concezione del tempo può essere anche ciclica e obbedisce ad un concetto di perpetua ri-generazione. La figura umana, come costante del suo lavoro, ritorna e si ripete: costruita, decostruita, indagata per una poetica alla ricerca della forma (perduta o ritrovata?) Forma come ricerca dell’essenza umana nel linguaggio che annulla la distinzione tra pittura e scultura. I vuoti che il pennello talora lascia in sospeso come lo scalpello dello scultore che penetra la materia.

Espressione di un’arte che suggerisce una domanda: come siamo veramente, come saremo alla fine dei giorni, come eravamo prima di essere?

"…Se più la forma è figlia di disastri E l’insaputo nasce dal rifarsi…", i versi che Gianni D’Elia dedica al lavoro di Giuliano Del Sorbo a suggellare l’emozione, le tele srotolate lasciate a terra nella galleria come sedimento di un’arte che "gioca" mentre fa vibrare l’anima.