Delegazione dell’Alberghiero in visita alla Camera dei Deputati

Dopo l’esperienza dello scorso marzo, il 18 dicembre una delegazione dell’Istituto Alberghiero di Piobbico, composta dal dirigente scolastico prof Luciano Antonelli, con al seguito docenti e alunni dei settori sala e vendita, enogastronomia e accoglienza turistica, è tornata a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati per l’appuntamento organizzato dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e che ha visto coinvolti i produttori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Durante l’evento gli alunni dell’Istituto Alberghiero di Piobbico, assieme ai docenti hanno realizzato una ricca degustazione dei prodotti agricoli regionali presso la Sala Ristorante di palazzo Montecitorio a Roma utilizzando i prodotti offerti dai produttori stessi.

Presenti all’evento oltre alle aziende italiane, anche vari parlamentari, tra cui l’onorevole Mirco Carloni che ha fortemente voluto la delegazione dell’Istituto Alberghiero di Piobbico per la realizzazione del buffet. Presente il ministro Francesco Lollobrigida che oltre a complimentarsi con i ragazzi e i docenti per il lavoro svolto ha espresso la sua gratitudine ai ragazzi. Il ministro ha ribadito l’importanza degli istituti alberghieri nella collaborazione con le aziende produttrici, per evidenziare le professionalità all’interno della scuola. "L’Alberghiero di Piobbico – informa una nota – ringrazia l’onorevole Mirco Carloni- per l’opportunità riconosciuta al nostro istituto, e al suo staff per la disponibilità e l’organizzazione dimostrata nei nostri confronti".

am. pi.