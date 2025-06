Delegazione urbinate all’Expo di Osaka

Un narratore del tartufo italiano all’Expo giapponese di Osaka. L’enogastronomo mercatellese Giuseppe Cristini sarà con una delegazione urbinate nel Paese del Sol Levante per portare la cultura del tartufo all’interno della settimana della biodiversità. "Punteremo a sedurre la ristorazione nipponica – spiega Cristini – con la ricetta della perfezione al tartufo. Da domani, per una settimana, saremo all’esposizione con un’agenda di vari appuntamenti con le figure istituzionali della cucina, dell’imprenditoria e della ristorazione giapponese. Parleremo del tartufo italiano a centimetro zero: dal bosco fino alla cucina e alla tavola in una narrazione meravigliosa che unisce l’Italia, che il tartufo lo sa manifestare tutto l’anno nelle varie tipologie e nella ristorazione".

Con il gruppo urbinate, composto anche da una nutrita delegazione dell’ateneo, voleranno anche i tartufi. "Porteremo delle belle pepite di tartufo nero, che abbiamo trovato mettendo in allerta tutti i migliori cavatori e commercianti del centro Italia, in modo da portare ad Expo dei pezzi anche belli da vedere. Lo grattugeremo e lo lamelleremo sui maccheroncini di Campofilone, che oltre al tartufo saranno mantecati con formaggi freschi". Per Cristini, da anni narratore enogastronomico nel territorio e nel mondo, una nuova trasferta quindi per raccontare il Montefeltro, i suoi prodotti e il tartufo con l’obiettivo di conquistare il palato e la mente sia degli chef che del grande pubblico.

gio. vol.