Delegazioni dalla Lettonia e dall’Albania ospiti a ‘Vallefoglia d’autunno’

Le delegazioni di Valmiera (Lettonia), di Tropoja e di Fushe Arrez (Albania) hanno fatto visita al Comune di Vallefoglia. I rapporti tra le diverse realtà hanno fatto sì che il vicepresidente del Consiglio di Valmiera Ricards Gailums, il sindaco di Tropoja Rexh Byberi, quello di Fushe Arrez Hil Curri e tutti gli altri componenti delle delegazioni entrassero in contatto con la cultura e le tipicità locali. In particolare, sono stati ospiti della 4° Mostra Mercato di prodotti tipici autunnali "Vallefoglia d’autunno" e hanno conosciuto la realtà territoriale. C’è stato anche un incontro con alcuni dei tanti imprenditori locali per uno scambio di esperienze e un confronto sull’attività economica dei rispettivi Paesi. Inoltre, è stata organizzata con le famiglie albanesi residenti a Vallefoglia un momento di ritrovo con le delegazioni dell’Albania. "Li ho ringraziati per aver fatto visita al nostro Comune e per l’ottima collaborazione che si sta instaurando tra i rispettivi Paesi e i nostri imprenditori", ha commentato il sindaco Palmiro Ucchielli.

lu.ard.