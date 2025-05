Delfino basket Under 11 trionfa al torneo Helsinki basketball festival

Quando si vince all’estero non importa l’età, è sempre una grande soddisfazione. E lo è stata per gli Under 11 della Delfino che nel ponte del 1° maggio hanno sbaragliato la concorrenza al torneo "Helsinki basketball festival" che si tiene ogni anno in Finlandia e al quale, in questa edizione, partecipavano 140 squadre divise per categoria, tra finlandesi ed estere. La Delfino era l’unica italiana e ha vinto la sua categoria, inoltre un giocatore della Delfino è risultato anche capo cannoniere del torneo.

"Vogliamo scrivere un immenso grazie perché quando succedono esperienze così belle non basta dircelo tra noi, diventa necessario rendere partecipi tutti - dicono i genitori dei bambini, fra i 9 e gli 11 anni -. Nel giro di una stagione sono diventati una squadra unita, gioiosa ed affiatata, un gruppo di bambini e bambine che grazie ad un pallone da basket ha iniziato a capire i valori del vero sport e dello stare insieme e che ha potuto vivere una favolosa avventura lontano da casa. Tutto questo è merito di una società la Delfino basket e di una persona speciale, Flavia Farina (nella foto con la squadra), dirigente della società, che ha avuto il coraggio e la passione per iscriverli ed accompagnarli in Finlandia non solo per giocare a pallacanestro, ma per poter vivere un’esperienza unica ed irripetibile. Quindi grazie non tanto per la vittoria, che comunque ci ha fatto emozionare, quanto per quello che trasmettete ai nostri figli ogni giorno. Grazie per continuare a stupire, far crescere ed appassionare i bambini e le famiglie che gli stanno accanto".

e.f.