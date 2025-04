Delfino e tartaruga morti sulla spiaggia

Sono stati trovati nel pomeriggio di ieri i corpi senza vita di un delfino e di una tartaruga marina sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara, a pochi metri l’uno dall’altra. La segnalazione alla capitaneria di porto è arrivata da parte di alcuni passanti. Ieri, infatti, in quel tratto di litorale c’era molta gente che ha scelto Fiorenzuola per trascorrere il giorno di festa. La capitaneria di porto ha rassicurato i presenti che provvederà a rimuovere le carcasse dei due animali nel più breve tempo possibile. La situazione ha generato disagio tra i presenti per il forte odore che si propagava lungo la spiaggia. Le autorità competenti effettueranno gli accertamenti necessari, anche di natura veterinaria, per stabilire le cause del decesso e, in particolare, se si tratta di cause naturali, inquinamento o interazioni con l’attività umana.