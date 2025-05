Delfino Pesaro Under 19 vince il campionato e punta alle Finali nazionali

È un grande traguardo quello conseguito dalla formazione under 19 gold della Delfino Pesaro, capace di vincere il campionato regionale e di qualificarsi alle semifinali interzona, continuando a cavalcare il sogno delle Finali nazionali. Serviva una vittoria per confermare la vetta della classifica, e il destino ha messo i concittadini del Bramante come ultima prova. La tensione è stata alta nelle prime battute del match, con il primo quarto chiuso 16-12 per la Delfino, ma è sulla distanza che i ragazzi allenati da coach Biondi hanno fatto la differenza, trascinati dall’ex Davide Bacchiani, autore di 22 punti con ben 6 triple.

Coach Riccardo Biondi non può che essere molto felice per il raggiungimento di questo traguardo: "Il risultato di aver vinto l’ultima partita, molto sentita dai ragazzi in quanto derby cittadino, che ha sancito la prima posizione di classifica e di conseguenza la vittoria del campionato Marche, per noi è indubbiamente un traguardo storico e molto importante. Ciononostante, la valutazione non deve fermarsi semplicemente all’ ultima gara, ma va collocata all’ interno di tutto il percorso tecnico fatto in questi anni. Il prossimo obiettivo, ora, è la Conference di Perugia, che determinerà gli 8 accessi alle finali nazionali. Abbiamo raggiunto un livello di gioco che ci vede tra i protagonisti in questa categoria avendo disputato quest’ anno, per il momento, 28 partite di cui 25 vinte e 3 perse, quindi penso che dobbiamo essere veramente orgogliosi di quello che hanno fatto questi ragazzi e di come la Delfino stia entrando sempre più nel cuore delle famiglie che ogni giorno in qualche modo ci mandano attestazioni di stima".

I traguardi della società non si fermano qui però, perché la formazione under 14 allenata da coach Contigiani e Badioli ha vinto la Coppa Silver, ribaltando in Baia Flaminia la sconfitta dell’andata di Porto Recanati di 17 punti con un trionfo per 94 a 60.

Leonardo Selvatici