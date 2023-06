Delibere rinviate, Interquartieri a rischio

A rischio l’Interquartieri, mentre sono salvi i 2,5 milioni di euro della nuova Federiciana. Nel consiglio comunale di ieri sera prima è stata rinviata la delibera sulla variazione di bilancio per Interquartieri (5 milioni di euro) e nuova biblioteca Federiciana (8 milioni di euro) su richiesta della capogruppo Carla Luzi (In Comune), poi su proposta del collega Enrico Cipriani (Noi Città) quella sull’Accordo di programma sulla strada di Gimarra: Accordo già sottoscritto da Comune, Regione e Provincia.

Il centrosinistra di nuovo in fibrillazione: 3 riunione di maggioranza in pochi giorni non sono bastate per trovare l’accordo sulle due importanti delibere in discussione nel consiglio comunale di ieri pomeriggio. Per quanto riguarda la delibera sulla variazione di bilancio la richiesta di rinvio è stata avanzata dalla consigliera Luzi ed è stata approvata con 15 voti a favore, sei contrari e due astenuti.

Non ci sarebbe più il rischio di perdere, alla data del 30 giugno, i 2milioni 500 mila euro di fondi Pnrr. Giovedì scorso il Ministero della Cultura ha fatto sapere – ha riferito Luzi – di considerare rispettato il termine del 30 giugno visto che è già pronto il progetto esecutivo della biblioteca. Rimane fissato al 30 giugno 2026 il termine di completamento dell’opera. In ogni caso la sera precedente nell’incontro on line tra i capigruppo e il comitato di Carrara "Uniti contro la centrale", il sindaco Seri aveva garantito che le risorse di Terna, a compensazione di Adriatic Link (12 milioni di euro), sarebbero rimaste a Carrara.

Rassicurazione necessaria visto che inizialmente era stato ipotizzato di destinare 4 milioni di euro di quei fondi alla nuova Federiciana. Il riferimento a Terna era già stato cancellato dalla delibera ritirata e, comunque, nell’incontro di lunedì pomeriggio il sindaco ha escluso questa soluzione.

Per la nuova biblioteca Federiciana ci potrebbe essere la disponibilità della Regione a ragionare con il Comune per individuare una parte delle risorse (si parla di 3,5 milioni di euro) necessarie alla realizzazione della struttura che costerà 10 milioni 500mila euro.

Attualmente ci sono solo i 2milioni 500 mila euro di fondi Pnrr, mancano all’appello 8 milioni di euro. Il consiglio comunale si è aperto con un minuto di silenzio per commemorare il presidente Silvio Berlusconi. Inoltre il consiglio comunale ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al vescovo Armando Trasarti.

Anna Marchetti