Delitto Bruzzese. La vedova: "Sapeva di essere nel mirino della famiglia Crea"

I capelli neri, il timbro di voce lento, la telecamera che riprende la schiena della vedova di Marcello Bruzzese, chiamata ieri a testimoniare dalla Corte d’Assise di Pesaro sull’uccisione di suo marito. In questo processo, l’unico imputato è Rocco Versace, 57 anni, calabrese (i due esecutori materiali sono stati già condannati all’ergastolo), considerato dalla procura distrettuale il basista o facilitatore dell’agguato di marca ’ndranghetista. Un omicidio avvenuto a Pesaro la sera di Natale del 2018, nel garage di famiglia in via Bovio dove, al campanello, c’era ben in evidenza il nome di Bruzzese. "Mio marito – ha detto la signora in videoconferenza – mi diceva in continuazione di guardarmi le spalle quando uscivo, di stare attenta. Sapeva che poteva essere ucciso dal clan Crea di Rizziconi, Reggio Calabria, come vendetta per la collaborazione con la giustizia del fratello, lo sapeva perché intuiva che gli assassini volessero far vivere col senso di colpa il fratello Biagio". Il quale divenne collaboratore nel 2003 dopo aver cercato di uccidere il capo clan dei Crea, Teodoro Crea. Da quel momento, tutta la famiglia Bruzzese venne messa sotto protezione arrivando a Pesaro nel 2008. Per un certo periodo vissero con un nome sotto copertura ma poi ripresero il loro vero nome per problemi burocratici. Per la vedova, la ’ndrangheta era qualcosa di lontano, o meglio ha affermato di non averne mai fatta una conoscenza diretta così come il marito che, pur facendo parte di una famiglia affiliata, "era rimasto lontano pur venendo ferito in un agguato nel 1995 dove vennero uccisi il padre e un altro familiare".

Poi la testimonianza è arrivata alla sera del delitto, quando "mio marito è uscito poco dopo le 18 per mettere l’auto in garage prendendola da via Mazzini. Ha fatto il giro per arrivare in via Bovio e parcheggiarla a marcia indietro: "Abbiamo sentito gli spari, ma ci sembravano petardi. Ci ha chiamato mio cognato, ma non riuscivo ancora a capire. Poi ho forzato la porta del garage e ho visto mio marito. C’era già la polizia. A me fa tanto male ricordare questo momento perché mi sembra di viverlo un’altra volta". Di fronte alle domande del pm Gubinelli, la vedova ha risposto di non ricordare ciò che aveva dichiarato nell’immediatezza dei fatti, mentre nei verbali del giorno dopo il delitto, la vedova aveva subito indicato la pista dell’omicidio per vendetta della famiglia Crea a cui era affiliato fino al 2003 il cognato Biagio.

Subito dopo è stato ascoltato un inquirente che ha esaminato le telecamere individuando gli esecutori del delitto: "Bruzzese è uscito di casa alle 18.30 per portare la macchina nel garage, una Peugeot 2008, in via Bovio 28. Dalle telecamere si può notare come i due uomini, responsabili del delitto, fossero in Corso 11 Settembre ad aspettare la vittima. Abbiamo capito che fossero loro in base ai vestiti che portavano: Uno di loro, leggermente più alto, indossava un giubbotto scuro con due cerniere trasversali, mentre l’altro, un po’ più basso, indossava un giaccone chiaro. Entrambi con dei copricapi scuri in testa". Visionando sempre le telecamere, siamo riusciti anche a risalire ad una Fiat Panda cross, di colore grigio scuro, con una targa clonata da un’altra auto sempre dello stesso tipo e colore". Udienza aggiornata.

ro.da.