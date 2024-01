Delitto Bruzzese, parla il pentito: "Dissero di aver fatto bella figura"

Marcello Bruzzese ha visto a Pesaro, un mese prima di venire ucciso, Rocco Versace – l’imputato su cui pende l’accusa di aver aiutato i due killer a pianificare il delitto di Natale del 2018.

Lo ha detto ieri mattina Girolamo Bruzzese - fratello di Marcello - mentre era collegato da un sito protetto con la Corte d’Assise di Pesaro presieduta dalla dottoressa Lorena Mussoni per una nuova udienza che cerca di far luce sul ruolo avuto da Rocco Versace, calabrese, l’uomo che per la procura distrettuale ha avuto il ruolo di ‘palo’ in tutta la fase di programmazione e uccisione di Marcello Bruzzese, una eliminazione avvenuta secondo la procura per vendicarsi del fratello Girolamo, ex affiliato al clan ’ndranghetista dei Crea e poi diventato loro accusatore.

Girolamo Bruzzese ha iniziato la sua deposizione intorno a mezzogiorno ripercorrendo quella tragica giornata del Natale 2018. Ha raccontato quelli che sono stati i suoi rapporti con la cosca dei Crea prima di diventare un collaboratore di giustizia e di essere inserito, assieme alla sua famiglia, all’interno di un programma di protezione. L’uomo ha raccontato i suoi legami stretti con la cosca che si interruppero il 20 ottobre del 2003, quando Bruzzese diventò ufficialmente un collaboratore di giustizia. Una data importante che spezzò definitivamente i rapporti tra Bruzzese e gli ‘ndranghetisti che, fino a quel momento, l’avevano coperto per tutta la sua latitanza durata dal 1995 al 2003. Un regolamento di conti, quindi, pare continuare ad essere la pista rivelata anche da Girolamo Bruzzese che ha riferito in aula di essersi ricordato solo 15 giorni fa di ciò che il fratello Marcello, un mese prima di morire, gli avesse riferito, ovvero di aver visto Versace, in macchina con altre tre persone, nella rotatoria davanti al Trony, in direzione della Romagna. Dettaglio che né Marcello né Girolamo Bruzzese pare avessero rivelato a nessuno fino ad oggi e che sembra essere stato sottovalutato proprio dal collaboratore di giustizia nei giorni successivi al fatto.

Durante la mattinata è stato anche ascoltato un ulteriore collaboratore. Si tratta di Gianenrico Formosa, bresciano. Questi, sempre collegato tramite monitor, ha infatti raccontato alla Corte d’Assise di aver avuto rapporti stretti con Francesco Candiloro che, assieme a Michelangelo Tripodi, è già stato condannato all’ergastolo dal tribunale di Ancona con l’accusa di esser stati gli esecutori dell’omicidio Bruzzese. "Abbiamo fatto una bella figura a Pesaro": sono le parole che avrebbe utilizzato Candiloro per ammettere a Formosa, nel 2019, di aver portato a termine l’omicidio. Il pentito, in passato, era stato reclutato da Candiloro per due tentati omicidi: il primo avvenuto in Calabria e il secondo a Canale D’agordo (Veneto), quest’ultimo pare avesse come bersaglio proprio Girolamo Bruzzese, senza però essere mai stato messo in pratica.

La Corte ha inoltre incaricato il perito Maria Di Gaeta all’analisi 5 file audio differenti con all’interno alcune intercettazioni telefoniche (in dialetto calabrese) che potrebbero portare ad ulteriori chiarimenti sul caso Bruzzese e sul ruolo di Rocco Versace sulla vicenda.

L’udienza proseguirà il 6 marzo con le ulteriori dichiarazioni di Girolamo Bruzzese che dovrà rispondere alle domande della difesa.

Giorgia Monticelli