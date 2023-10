Delitto Bruzzese. Un miliardo di chiamate

Con un software, chiamato "Ligatab", realizzato da loro, i carabinieri del Ros sono riusciti ad analizzare qualcosa come 1 miliardo e 250 milioni di quelle che loro chiamano "righe di traffico", in sostanza telefonate.

E’ questo uno dei dati emerso nell’udienza sull’omicidio di Marcello Bruzzese, ucciso a Pesaro il 25 dicembre del 2018 (foto), fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Biagio, svoltasi ieri in corte d’Assise davanti ai giudici Lorena Mussoni e Andrea Piersantelli, oltre ai 10 giudici togati. Il miliardo di "righe" dà l’idea della complessità delle indagini che, dopo aver portato alla condanna all’ergastolo dei due esecutori materiali dell’omicidio, Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi, ora vede imputato Rocco Versace di concorso in omicidio aggravato dal metodo mafioso.

A ricostruire la montagna di dati, intercettazioni, di celle telefoniche che sia prima che dopo e nei giorni stessi dell’omicidio agganciavano in alcuni casi le schede olandesi degli imputati, è stato il maresciallo del Ros Francesco Lobefaro, che ha risposto soprattutto alle domande del pm Daniele Paci. Il 6 aprile del 2019 Michelangelo Tripodi viene fermato su una 500 che risulta rubata. L’auto è guidata da Candiloro, dentro ci sono targhe contraffatte. E nell’auto ci sono schede sim, riconducibili a utenze olandesi ed americane. Qui emerge per la prima volta il rapporto tra Tripodi e Candiloro. E tramite varie intercettazioni, e la scoperta di una persona che fa loro da tramite, si scoprirà anche il rapporto dei due con Rocco Versace. Anche ieri, poi, come era avvenuto nella udienza precedente, è emerso che solo a un certo punto i killer hanno deciso di uccidere Girolamo Bruzzese. Le altre due vittime potenziali, come si ipotizza in base ai sopralluoghi dei killer, potevano essere il fratello Francesco o la sorella Liliana.

Alessandro Mazzanti