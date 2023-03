Delitto Grilli, il killer contro il padre

Una testimonianza contraddittoria e difficile, che avrebbe confermato solo in parte le accuse contro il padre. Ieri è stato il giorno di Nino De Luca, nel processo contro il genitore, Giuseppe, accusato di aver minacciato di morte il figlio per convincerlo a tenere la bocca chiusa davanti ai magistrati o a ritrattare le sue versioni. Nino è in carcere, insieme al fratello Franco e due complici, Dante Lanza e Massimiliano Caiazza, per l’omicidio di Sesto Grilli, il 74enne pensionato di San Lorenzo in Campo, trovato senza vita nella sua casa il 17 marzo 2019 dopo essere stato picchiato, legato a una sedia, imbavagliato e soffocato con un cuscino premuto sul volto. Processo aggiornato.