Delitto Panzieri, duello tra i legali. La difesa punta sulla follia dell’omicida

Sono arrivati in tribunale presto: il padre Pietro, la mamma Laura, il fratello Gianmarco, la zia e una nonna. E’ la famiglia di Pierpaolo Panzieri, il ragazzo di 27 anni ucciso il 20 febbraio di un anno fa con 23 coltellate all’addome, alla schiena e una alla gola. Ad uccidere è stato Michael Alessandrini, 31 anni, amico di infanzia della vittima, nullafacente, giudicato nel corso delle indagini parzialmente incapace di intendere e volere. Ieri, si è aperta l’udienza preliminare avanti al gup Giacomo Gasparini dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura nei confronti di Alessandrini. E’ accusato di omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi e premeditazione. Fuori dal tribunale, alcuni amici di Pierpaolo hanno tenuto stretto le foto del loro amico trucidato assurdamente da Alessandrini, il quale venne arrestato in Romania dopo esser fuggito la notte stessa dell’omicidio con l’auto del padre e 500 euro chiesti con una scusa qualche giorno prima alla nonna.

E l’udienza di ieri (a cui non ha partecipato Alessandrini) ha avuto subito un’accelerazione voluta dalla difesa (avvocati Salvatore Asole e Carlo Taormina) che ha presentato un’eccezione sulla compatibilità tra incapacità seppur parziale di intendere e volere e la volontà di premeditare un omicidio. Secondo la difesa, i due concetti sono alternativi, mentre gli avvocati di parte civile (Paolo Biancofiore e Fabio Anselmo) hanno sostenuto esattamente il contrario, ossia che la parte residuale di pieno possesso mentale da parte di Alessandrini gli ha permesso non solo di pianificare l’omicidio portandosi dietro il coltello, preparare la trappola di mettere una bottiglia di birra in bagno per poi mandare Pierpaolo a vedere qual era la "sorpresa", e infine pianificare dettagliamente, giorni prima, l’itinerario di fuga dopo l’omicidio tanto da esser stata trovata nella macchina di Alessandrini una pagina con tutte le stazioni da Vienna alla Romania pensando di andarci in treno. Il gup si è riservato di prendere una decisione nel giro di qualche giorno, mentre l’udienza è stata aggiornata al 19 febbraio prossimo. Presentato dagli avvocati della difesa anche un ricorso alla Corte Costituzionale per bypassare l’impedimento di ricorrere al processo con rito abbreviato in presenza di un imputato con vizio di mente. I genitori e i familiari di Pierpaolo, all’uscita dopo due ore di udienza, hanno parlato con la stampa. La mamma Laura in particolare: "Mi aspetto che l’assassino di mio figlio venga condannato al massimo della pena, all’ergastolo. Chiedo giustizia. Ha ucciso Pierpaolo per gelosia e invidia. Mio figlio era un ragazzo splendido, amava la vita, una brava persona. Lo ha ucciso con 23 coltellate a tradimento. Deve pagare".

La sorella di Laura, Annalisa, zia di Pierpaolo, è rimasta due ore fuori dal tribunale con la foto del nipote al collo attorniata dagli amici: "Da quella notte, le nostre vite si sono spente. E’ sparito il sorriso, non riusciamo a farci una ragione di una morte assurda, ingiusta, orrenda. Mio nipote era un ragazzo pieno di interessi, la musica, la poesia, la delicatezza di animo. Amava gli altri, era felice ogni volta che stava con gli amici, aveva preso la sua casetta in centro, e pensava di avere una vita davanti. Non è giusto quello che è successo e il colpevole deve pagare".