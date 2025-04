Delitto Panzieri, il verdetto. Alessandrini condannato a 24 anni di carcere: "Ma mio figlio è nella tomba"

Uccise l’amico con 23 coltellate ma, secondo la corte d’assise, non ci fu premeditazione da parte dell’assassino né l’aggravante dei futili motivi. Ora dovrà scontare 24 anni di reclusione oltre a 3 anni di ricovero in una Rems (una struttura sanitaria per l’esecuzione delle misure di sicurezza). È la decisione presa ieri, dopo circa 4 ore di camera di consiglio, dalla corte d’assise del tribunale di Pesaro che ha emesso la sentenza di condanna per omicidio volontario nei confronti del 30enne Michael Alessandrini che la notte del 20 febbraio 2023 ammazzò Pierpaolo Panzieri, 27 anni, nella sua abitazione in via Gavelli. La presidente del tribunale Lorena Mussoni ha letto il dispositivo della sentenza che ha stabilito anche l’equivalenza tra l’aggravante della crudeltà e il vizio parziale di mente riscontrato nell’imputato e ha escluso l’aggravante della premeditazione e dell’aver agito per futili motivi.

L’udienza è iniziata poco dopo le 10 senza repliche da parte del pm Irene Lilliu, delle parti civili e delle difese. Michael Alessandrini era presente. E’ arrivato in aula poco prima delle 10 scortato dalla polizia penitenziaria dal carcere di Villa Fastiggi. E’ rimasto in silenzio durante la lettura del dispositivo e, al termine dell’udienza, ha scambiato poche parole con i suoi avvocati, Salvatore Asole e Cosimo Damiano Cirulli. La sentenza ha anche riconosciuto una provvisionale per i familiari della vittima che si sono costituiti parte civile, assistiti dagli avvocati Paolo Biancofiore e Fabio Anselmo. Le provvisionali, immediatamente esecutive, sono di 150mila euro per ciascuno dei genitori, 80mila per il fratello e 30mila per la nonna di Pierpaolo.

E ad aspettare la decisione dei giudici erano tanti, parenti e amici di Pierpaolo, che hanno ascoltato con gli occhi lucidi la lettura della condanna. Per molti di loro è stato un ascolto a denti stretti visto che avrebbero voluto, per Alessandrini, una pena più severa. Come per ognuna delle udienze, dall’inizio del processo, gli amici avevano posizionato all’esterno del tribunale molte foto di un Pierpaolo sorridente e pieno di vita. Accanto alle immagini dell’amico c’erano anche i cartelli con la richiesta dell’ergastolo. "Mi dispiace che non abbiano riconosciuto l’aggravante della premeditazione. Per questo non sono soddisfatta, anche se nulla in realtà poteva soddisfarmi perché mio figlio non tornerà più", ha commentato Laura Gentilucci, madre di Pierpaolo Panzieri. "Questo tipo di crimine in Italia succede ormai ogni giorno – osserva – e ci vorrebbe un pugno più duro da parte della giustizia. Ventiquattro anni per me non sono niente, mio figlio ne aveva 27 ed è stato condannato alla tomba. La difesa era partita chiedendo un’assoluzione piena (con riconoscimento della "totale incapacità al momento del fatto" e quindi la sua non imputabilità ndr.) e questo sarebbe stato offensivo nei confronti di mio figlio, della giustizia e anche nei miei confronti, come madre".