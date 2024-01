Delitto Panzieri, la decisione. Alessandrini alla sbarra

La procura della Repubblica di Pesaro ha chiesto il rinvio a giudizio per Michael Alessandrini. L’accusa è quella di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. L’udienza davanti al gup è prevista per il 5 febbraio a cui seguiranno altre due udienze il 12 e il 13 febbraio. Alessandrini è il 31enne pesarese che il 20 febbraio 2023 ha ucciso a coltellate (almeno 13) l’amico d’infanzia Pierpaolo Panzieri di 27 anni. Non c’era un motivo per farlo, non c’era proprio nulla. Un omicidio avvenuto a cena nella casa della vittima, dove l’assassino era stato invitato come amico. E’ certo che Alessandrini, dichiarato nel corso delle indagini seminfermo di mente per abuso di alcool e droghe, avesse con sé un coltello e, secondo le indagini, l’intenzione di tendere una trappola a Panzieri. Forse perché contrariato dal fatto che fosse arrivato a cena anzitempo dovendo tornare più tardi. Infatti, appena entrato in casa, Alessandrini nascose in bagno un barattolo di birra che poi userà come esca per attirare Panzieri in trappola inducendolo ad andare proprio lì. Doveva scoprire la "sorpresa", come disse Alessandrini alla vittima. Pierpaolo, spinto a vedere cosa avesse messo Alessandrini sopra la lavatrice, andò nella stanza e, una volta giratosi, venne accoltellato furiosamente alla schiena fino a stramazzare a terra. Alessandrini lo uccise senza pietà, insultandolo mentre lo faceva, perché convinto nella sua mente non lucida, di esser stato tradito dall’amico anche per una fantomatica amicizia con una ragazza che Alessandrini considerava la sua fidanzata ma che in realtà non lo era affatto.

Per la difesa, avvocati Salvatore Asole e Carlo Taormina, il loro assistito Michael Alessandrini non aveva premeditato l’omicidio mentre per il sostituto procuratore Silvia Cecchi l’omicidio è stato premeditato perfettamente. La famiglia di Pierpaolo si è affidata, per costituirsi parte civile nel processo, agli avvocati Paolo Biancofiore (che rappresenta la mamma e il fratello della vittima) e all’avvocato Fabio Anselmo che tutela il papà di Pierpaolo. Dice l’avvocato Paolo Biancofiore: "C’è una legittima aspettativa di giustizia da parte della famiglia Panzieri che rappresenteremo in ogni grado". Attualmente, Michael Alessandrini si trova rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi senza particolari differenze di detenzione rispetto agli altri reclusi. E’ stato visitato in questi mesi da vari esperti e periti, i quali hanno riscontrato un parziale deficit cognitivo ma questo non gli ha impedito di cercare riparo in Ucraina. Lo hanno preso in Romania, a circa 200 chilometri dal confine. Era ancora sporco di sangue, aveva il coltello oltre al cellulare di Pierpaolo. E si vantava di averlo ucciso.

ro.da.