Delitto Panzieri, la perizia si allarga Saranno sentiti i genitori dell’assassino

I periti del gip del tribunale di Pesaro, prima di consegnare la perizia sullo stato di salute mentale di Michael Alessandrini, 30 anni, killer reo confesso di Pierpaolo Panzieri, 27 anni,vogliono sentire anche i genitori dell’assassino. Il delitto avvenne lo scorso 20 febbraio, nella casa dove abitava Panzieri, in centro storico, via Gavelli, al culmine di una lite. Il prossimo 7 agosto i genitori di Alessandrini dovranno dunque essere sentiti dai periti, in remoto, per parlare dei loro rapporti con il figlio. Evidentemente, un aspetto, questo, ritenuto importante dagli psichiatri del gip per decidere sulla infermità – totale, parziale o non esistente – dell’imputato, che è difeso dall’avvocato Salvatore Asole.

Ed è proprio il legale a porre però un problema di scarsità di tempi. "I periti – dice Asole – hanno chiesto altri 20 giorni di proroga, la loro perizia doveva essere pronta prima a fine giugno, poi a fine luglio, infine ora non si sa. Ma questo ritardo crea problemi di tempi ai nostri consulenti di parte, la cui perizia deve essere presentata cinque giorni prima della udienza, fissata l’8 settembre prossimo, in cui tutte le parti del processo devono analizzare la relazione dei consulenti del gip e fare eventuali osservazioni". Per questo, sia Asole che il legale della famiglia della vittima, Paolo Biancofiore, stanno decidendo di fare un’istanza congiunta per chiedere di ritardare l’udienza fissata per l’8 settembre prossimo. "Il tutto – sottolinea Asole – nel momento in cui lo stato psicofisico del mio cliente peggiora ogni giorno".

Alessandrini è "in osservazione" nell’infermeria del carcere di Ascoli, dallo scorso aprile. "Vive in uno stato di isolamento – ribadisce il suo legale – ultimamente le cose sono ancora peggiorate, perchè nella sua cella hanno messo un detenuto che ha anche lui problemi di sanità mentale, così la situazione è davvero critica". Il legale sostiene che il carcere non è compatibile con lo stato di salute attuale di Alessandrini, che lo chiama 4 o 5 volte al giorno. "Il prima possibile – aggiunge Asole – chiederò per il mio assistito un ricovero in una struttura sanitaria, alternativa alle sbarre".

Il tutto in attesa degli esiti della perizia che è decisiva per capire la strada che prenderà il processo in cui Alessandrini deve rispondere dell’omicidio dell’amico. Se il 30enne venisse infatti dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere, sarà portato in una struttura sanitaria apposita (Rems) e per lui ci sarà il non luogo a procedere. Se la perizia stabilirà la parziale sanità di mente, il processo invece ci sarà. Idem, ovviamente, se sarà stabilita la totale sanità mentale. Ora l’ultimo tassello, saranno le dichiarazioni dei genitori del 30enne autore del delitto.

