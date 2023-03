Delitto Panzieri, la Procura: "Alessandrini è andato per uccidere"

Per la Procura di Pesaro è stato omicidio premeditato. Nella foto Alessandrini

Pesaro, 11 marzo 2023 – Michael Alessandrini è andato a casa di Pierpaolo Panzieri con l’intenzione di ucciderlo. Nessun raptus, quindi, ma un delitto pensato e preordinato. Ne è convinta la procura di Pesaro (pm Silvia Cecchi) che ha ora aggiunto un altro carico al suo quadro d’accusa contro il 30enne pesarese, reo confesso dell’omicidio dell’amico di 27 anni, contestandogli anche l’aggravante della premeditazione oltre a quelle dei futili motivi e della crudeltà. L’assassino sarà in Italia a giorni: subito la perizia psichiatrica Un dato che emerge dalle carte d’inchiesta e che si presume si basi sulle dichiarazioni rilasciate da Alessandrini nel corso del suo interrogatorio con il prosecutor romeno di Timisoara, dove è stato fermato il 21 febbraio scorso, il giorno dopo aver commesso il delitto. Il 30enne ha detto di aver ucciso Panzieri per gelosia, perché aveva trovato nel suo telefonino il numero di una certa Julia, una pesarese di cui Alessandrini si era invaghito. Un sentimento non corrisposto, come subito precisato dalla donna, che ha negato di essere la ragazza di Alessandrini. Julia era forse diventata la sua ossessione e non è escluso che Michael potesse aver visto in Pierpaolo un suo ipotetico rivale in amore. Interrogativi...