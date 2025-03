Delitto Panzieri, si allontana l’ergastolo per l’assassino

Venne ammazzato dall’amico con 23 coltellate nella sua casa di Pesaro, in pieno centro. Ieri mattina il sostituto procuratore Irene Lilliu ha aperto la discussione nell’ambito del processo per omicidio volontario di Pierpaolo Panzieri, 27 anni, accoltellato a morte il 20 febbraio di due anni fa dal 31enne Michael Alessandrini. Il pm ha chiesto la condanna dell’imputato a 24 anni di reclusione oltre a 3 anni di ricovero in una Rems (una struttura sanitaria per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e inoltre che venga riconosciuta l’equivalenza tra l’aggravante della crudeltà e il vizio parziale di mente riscontrato nell’imputato. Il pm ha chiesto invece l’esclusione dell’aggravante della premeditazione e dell’aver agito per futili motivi. All’udienza di ieri in corte d’assise Michael Alessandrini non era presente e l’indagine sulla sua personalità è stato l’oggetto della requisitoria del pm. "Per quanto riguarda la premeditazione – ha illustrato il pm -, Alessandrini aveva un’idea ossessiva, era convinto che Pierpaolo e altri amici sfruttassero sessualmente sul web la sua fidanzata. E’ vero che Alessandrini pianifica il delitto a mente fredda, ma questa pianificazione è frutto della patologia". L’avvocato Fabio Anselmo, uno dei legali della famiglia Panzieri, ha risposto alla requisitoria del pm. "Alessandrini è bravo a simulare e manipolare".

Delusa Laura Gentilucci, madre della vittima: "La requisitoria mi lascia molto amareggiata, mi aspettavo la richiesta dell’ergastolo. Per tutta la vita avrò negli occhi l’immagine di come ho trovato mio figlio".

Antonella Marchionni