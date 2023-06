Della Chiara, nuovi spazi con architetti d’eccezione

Oggi pomeriggio – alle ore 18 – si inaugurano i nuovi spazi dell’azienda Della Chiara Workspaces di via della Selva Grossa, 24, a Case Bruciate, comune di Tavullia. Appuntamenti di alto livello visto che per l’occasione sono stati invitati Katrin Betschinger e Philip Braun, architetti associati dello studio Oma, Rotterdam, The Netherland e che con loro, fra l’altro, si dialogherà sugli ultimi progetti realizzati: il Campus Axel Springer in Zimmerstrasse a Berlino e il sistema di arredi Principles (nella foto Paolo e Marina Della Chiara).

"Il focus su questo lavoro – spiega una nota – si presta a diversi piani di lettura: l’edificio è sorto in un luogo simbolicamente potente, le vestigia del vecchio muro che divideva la città; il committente ha voluto espressamente una architettura concettualmente ed esteticamente radicale in cui si riflettesse il passaggio nell’era digitale". Inoltre lo studio dell’edificio è stato sviluppato in parallelo con il progetto degli interni e delle postazioni di lavoro. In questa occasione Oma ha ideato una famiglia di arredi che sono stati realizzati da Unifor, una delle aziende italiane d’eccellenza nel settore degli arredi. Proprio nelle scorse settimane, la collezione Principles, arredi ideati appositamente per questo spazio architettonico, ha ricevuto il prestigioso premio internazionale IF Award Gold 2023. Lo spazio espositivo Della Chiara accoglierà per l’occasione alcuni modelli della collezione. Per informazioni tel. al: 348 9014919