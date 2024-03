Della Dora: "Abbiamo mantenuto gli impegni"

Togliendo dal Piano regolatore la prevista bretella via Genga-via Caboto, non sarà più possibile chiudere lungofoglia Caboto. Vero assessore Della Dora?

"Sì ed è per i cittadini una vittoria piena, altroché monca. E’ una delibera di cui i cittadini dovrebbero essere orgogliosi".

Perché, scusi?

"E’ una variante che permetterà di riqualificare l’ex Suzuki, un degrado inaccettabile alle porte della città. E con l’emendamento fatto, ho messo nero su bianco la promessa. Mi dissero: “se ce lo mette per iscritto, la protesta finisce subito“".

Ma perché nel Prg c’era questa previsione?

"Per via di uno studio della viabilità secondo cui facendo la bretellina non si sarebbe più verificato l’ingorgo tra le parti terminali di via Agostini e via Caboto".

Ma era una previsione di 23 anni fa...

"Per questo abbiamo accolto le istanze dei cittadini".

Non tutte, però. Perché non avete tolto la capacità edificatoria sul comparto destinato a verde?

"Non è vero: di verde lì non c’è nulla. Azzerare la capacità edificatoria non è possibile: sulla proprietà il privato ci ha pagato le tasse e su quella del Comune, idem: la Corte dei Conti mi chiamerebbe subito".

I proprietari dell’ex Suzuki hanno espresso l’intenzione di far partire il subcomparto?

"Sì. Sono stati oggetti di ordinanze antidegrado; proteste dei cittadini, occupazioni abusive dell’immobile. Ora con la delibera diventerà per loro fattibile farlo. Ecco perché mi aspettavo gli applausi dei soriani".

s.v.r.