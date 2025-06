Della Dora: "Lavori al via per i riflettori del Benelli. Stadio pronto per giocare"

Tutti sulla stessa barca, quella biancorossa. È questo ciò che emerge dall’ intervista all’ assessore allo sport del comune di Pesaro Mila Della Dora. Come procedono i lavori di illuminazione del Benelli?

"Saranno due gli interventi che farà il comune. La prima parte di lavori, prevista per la prossima settimana, permetterà alla Vis di fornire la certificazione di omologazione illuminotecnica per il prossimo campionato. L’amministrazione comunale acquisterà direttamente lei i fari da posizionare. Dal 30 giugno la società sarà già dunque nelle condizioni di revocare la domanda di richiesta del campo al Carpi, ufficializzando così la disponibilità del Benelli per ospitare le partite della stagione 25/26".

La seconda fase invece?

"Questa seconda parte dei lavori si focalizzerà sul relamping. Garantirà un migliore efficientamento energetico. Sarà uno step superiore che il Comune ha già previsto di affrontare. Se la prima fase infatti era già sufficiente per l’omologazione del Benelli con il secondo intervento si andrà verso un risparmio energetico e l’integrazione di nuove luci a led. Entro ottobre contiamo di chiudere i lavori anche di quest’ultima fase. Tutto dipenderà dai tempi di consegna del materiale".

È stata trovata l’azienda che si prenderà cura dei lavori?

"Essendosi conclusa la stagione soltanto il 21 maggio il Comune ha dovuto rispettare delle procedure burocratiche che richiedevano alcuni giorni di tempo. Tuttavia ora abbiamo già individuato il tecnico ed eseguito la variazione di bilancio. Tutte le procedure propedeutiche ai lavori per la prima fase sono già state dunque effettuate. Per la seconda parte, l’amministrazione ha previsto due gare d’appalto: una per l’acquisto del materiale mentre la seconda per l’individuazione dell’azienda che andrà a compiere il montaggio. Se il campionato sarà già iniziato questi lavori si potranno tuttavia svolgere anche nelle due settimane in cui la società non avrà in programma delle partite in casa. La realizzazione di questa seconda parte non andrà quindi ad intralciare la regolare disputa di alcuna gara prevista al Benelli".

Come procedono gli incontri con la dirigenza vissina?

"Come già preannunciato dal sindaco Biancani in conferenza stampa l’incontro con la società è già avvenuto. Se ne è occupato il mio collega ai lavori pubblici Riccardo Pozzi. In questo incontro si è valutata la possibilità di costruire un nuovo stadio e quella di ristrutturare il Benelli. Tuttavia in questa fase si sta ancora cercando di capire quale sia la scelta migliore ovvero quella che unisca gli interessi della città a quelli della Vis".

I toni del confronto nel frattempo si sono smorzati?

"L’amministrazione comunale ha sempre eseguito ogni intervento richiesto dalla società. Per la prossima stagione la Vis aveva espressamente richiesto sia l’adeguamento dei fari che quello di un efficentamento energetico. Confermando ancora una volta l’atteggiamento collaborativo e di disponibilità sempre offerto alla Vis da parte del comune anche in questa occasione l’amministrazione non ha esitato nell’ assumersi questo incarico. Le esigenze della società sono infatti sempre state rispettate. Quando era neccessario fornire al Benelli un nuovo manto sintetico siamo intervenuti, quando all’inizio di questa stagione ci è stato richiesto di potenziare alcuni fari il Comune ha messo a disposizione altri cinquanta mila euro. Da parte nostra non c’è mai stato un atteggiamento ostile nei confronti della società. La richiesta al comune di Carpi, ad esempio, l’ho fatta personalmente io così da velocizzare le procedure di rilascio del certificato di disponibilità del Sandro Cabassi e permette una regolare iscrizione alla Vis". Una Della Dora che ci tiene poi a ribadire la sua fede biancorossa: "Tanto di cappello a quello che il presidente Mauro Bosco è riuscito a fare in questa stagione. Insieme ad altri imprenditori si è già dimostrato in grado di investire e ha regalato a Pesaro un risultato storico. Personalmente ho sempre seguito la Vis sin da ragazzina. È un piacere per me essere passata dallo status di tifosa a quello di assessore allo sport. In questo modo sono riuscita, insieme al resto dell’amministrazione comunale, a mantenere con la Vis un costante atteggiamento di vicinanza e collaborazione. Sono tuttavia ben consapevole che il Benelli è ormai datato e insieme a Riccardo Pozzi cercheremo di trovare la migliore soluzione per la Vis. A tutta quella parte di imprenditori che vorrà investire il Comune ha già messo a disposizione un’ intera area. Compiendo questo passo si è già svolto un investimento importante poiché la cifra destinata all’impianto si aggira intorno agli otto milioni di euro".

Lorenzo Mazzanti