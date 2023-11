Della Rovere: domani al via gli "Open day"

Al via domani gli open day dell’Istituto della Rovere per presentare ai nuovi studenti e alle famiglie i corsi. Dalle 15 alle 18 sarà possibile incontrare docenti e studenti che risponderanno a dubbi e curiosità sugli indirizzi di Agraria, Costruzioni Ambiente Territorio (ex Geometra), Sistemi Informativi Aziendali (ex Ragioneria), Moda - Produzioni industriali e artigianali per il Made in Italy e Manutenzione e Assistenza Tecnica (ex Meccanica). Negli ultimi anni il Della Rovere si è distinto per l’approccio all’avanguardia e per la grande vicinanza con il mondo del lavoro.

Andrea Angelini