Della Rovere, la scuola al centro del mondo

Grazie a uno scambio internazionale, nato e concepito ad Urbania, docenti e studenti americani madrelingua faranno lezione agli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere. È possibile grazie a un protocollo d’intesa tra la scuola e il Centro Studi Italiani-Polo Universitario Internazionale, fondato nel 1985 ad Urbania dalla famiglia Pasotto, una scuola di lingua e cultura italiana per stranieri che offre corsi di lingua per tutti i livelli portando ogni anno ad Urbania centinaia di studenti da ogni latitudine.

"La scuola di Urbania – racconta la preside Antonella Accili – è capofila nazionale della sperimentazione del Modello organizzativo finlandese, il cosidetto Mof, metodo finalizzato a una forte valorizzazione dei talenti, al potenziamento delle eccellenze, all’inclusione vera degli studenti in difficoltà, allo star bene a scuola per un efficace contrasto alla dispersione scolastica imperante in Italia. Dallo scorso anno è nato un amore a prima vista tra il Della Rovere e il Centro Studi Italiani che ha aperto anche corsi di didattica e pedagogia finlandese a docenti stranieri".

Da qui è nato un protocollo d’intesa: "I docenti del Della Rovere – si legge nel protocollo – spiegano e insegnano il modello finlandese agli stranieri, che fanno anche varie giornate di visiting e full immersion nella metodologia del Mof. In cambio i docenti e gli studenti, dalla Scuola dell’Infanzia fino alle Superiori, del Della Rovere conoscono realtà extraeuropee molto stimolanti e potenziano la lingua inglese. In questo modo il Della Rovere ha giocato d’anticipo sulle raccomandazioni ministeriali di ’internazionalizzare" la scuola’. Sono già entrati nelle classi dei vari ordini di scuola dell’Istituto urbaniese docenti e studenti dell’Elgin Community College di Chicago negli Stati Uniti, docenti e studenti del Centennial College di Toronto e del St. Clair College di Windsor, in Canada: sono tornati nei loro Paesi entusiasti dell’esperienza italiana e del Mof che applicheranno come insegnanti domani. Per la primavera prossima è previsto l’arrivo di un altro gruppo del St. Clair College, oltre a gruppi di nuove realtà canadesi come il Vancouver Community College e il Bow Valley College. All’interno del Centro Studi Italiani-Polo Universitario Internazionale di Urbania, in collaborazione con il Della Rovere sarà presto inaugurato un Centro Studi MOF, aperto anche a tutti i docenti italiani che volessero venire a Urbania a conoscere la didattica del metodo organizzativo finlandese creata dalla dirigente del Della Rovere Antonella Accili".

Andrea Angelini