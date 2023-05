"Della sanità restano solo le macerie"

"Sanità Marche: un piano dei sogni e l’incubo della realtà. E’ il titolo dell’iniziativa del Pd che si terrà oggi alle 18 al circolo Arci di Villa Fastiggi. "Dopo due anni e mezzo – spiega Luca Ceriscioli, ex presidente della Regione Marche – della sanità restano solo macerie. Tutte le promesse si sono infrante. Le liste di attesa sono fuori controllo, la riapertura dei 13 ospedali è rimasta sulla carta, gli ospedali di comunità sono svuotati, medici e infermieri vanno a lavorare in Romagna, molti reparti sono tenuti in piedi da cooperative di medici privati. La prima pietra del nuovo ospedale, ormai un piccolo nosocomio senza alcuna attrattiva, è lontana. La famosa ‘sanità diffusa’ si è schiantata con la dura realtà". Interverranno Franco Pesaresi Network Non Autosufficienza, Roberto Rossini della Cgil, i consiglieri regionali Pd Andrea Biancani e Micaela Vitri, Giampiero Bellucci, segretario dell’unione comunale di Pesaro del Pd. Modera Mauro Rossi.