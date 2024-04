Dellonti in campo: "Tento il tris". Ma stavolta potrebbe non essere solo

E’ pronto a un altro mandato Davide Dellonti, alla guida di San Lorenzo in Campo dal 2104.

Sindaco, si candiderà per la terza consiliatura consecutiva?

"Sì. E’ una decisione maturata nel tempo, poiché il terzo mandato per i comuni sotto i 5mila abitanti (San Lorenzo ne ha circa 3.200, ndr) è possibile già dal 2022, che è scaturita dalla richiesta degli attuali consiglieri e anche di tanti cittadini che mi hanno esortato a proseguire nel mio impegno".

Anche stavolta sarà una lista civica?

"Certamente. Io non ho mai chiesto l’orientamento politico dei miei candidati. Ciò che ho sempre guardato è la volontà di lavorare per il nostro territorio. Sarà una lista con molte riconferme e l’innesto di alcuni volti nuovi che hanno dato la loro disponibilità con entusiasmo".

Cinque anni fa avete corso da soli, stavolta cosa si prospetta?

"So che c’è il tentativo di costruzione di una lista da parte di ex amministratori. Dopo 10 anni è normale che qualcuno faccia proposte alternative e devo dire che sotto l’aspetto democratico è una cosa positiva. Comunque, per quanto ci riguarda siamo concentrati su noi stessi e sul nostro lavoro, che continuerà fino all’ultimo secondo di questa consiliatura".

Tra i progetti realizzati, cosa evidenzia?

"Solo in lavori pubblici negli ultimi 5 anni abbiamo gestito 9,5 milioni di investimenti. Penso a quelli sull’edilizia scolastica, il più recente dei quali é l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della primaria, in fase di conclusione; agli interventi contro il dissesto idrogeologico; alle opere di riqualificazione dei centri storici del capoluogo, di San Vito e Montalfoglio; all’impiantistica sportiva, con il nuovo palasport in dirittura d’arrivo. Ma non ci sono solo le opere materiali. Altrettanto importanti sono stati il miglioramento dei servizi per l’infanzia, l’introduzione della mensa scolastica biologica e le misure di welfare per bambini e anziani in collaborazione con le associazioni locali. Gli investimenti nei servizi sociali, a San Lorenzo, sono passati dal 2014 a oggi da 30mila a 130mila all’anno con una crescita del 433%".

Programmi per il prossimo quinquennio?

"Proseguire nella riqualificazione del capoluogo con la sistemazione di piazza Verdi e la conclusione dell’edificio che stiamo realizzando al posto delle vecchie scuole medie. E’ importante riportare persone in centro, continuando a implementare i servizi, perché solo così si può contrastare lo spopolamento dei borghi, anche se ci tengo a dire che San Lorenzo ha tenuto molto meglio di altre realtà del circondario. In 10 anni abbiamo avuto un calo della popolazione dell’8%, contro i dati in doppia cifra di molti comuni vicini. In quest’ottica, è molto importante anche l’imminente partenza del progetto ‘Ergeva’ all’ex Aquater, che a regime porterà 50 nuovi posti di lavoro. Il nostro impegno è stato a 360 gradi e se i cittadini lo vorranno lavoreremo con serietà ed entusiasmo per altri 5 anni, continuando ad essere il sindaco e l’amministrazione di tutti".

Sandro Franceschetti