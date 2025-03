Delusione d’amore, ragazza si getta dall’esterno del centro commerciale

Una delusione d’amore. Una goccia di dolore in più che fa traboccare il vaso già pieno di angosce di una ventenne di Montelabbate, che ieri alle 17 e 15 ha tentato di farla finita gettandosi da un dislivello di circa tre metri, all’esterno del centro Arcobaleno di Montecchio, atterrando davanti a dei garage. La ragazza ha avvertito con una chiamata dal suo cellulare il 112 dei carabinieri, prima del gesto disperato: "La faccio finita", ha detto ai militari. E si è buttata.

I carabinieri di Montecchio si sono precipitati, e sul posto è stata soccorsa da un paio di medici del Biolab, il laboratorio situato nello stesso edificio. L’altezza non era tale da causare il decesso della giovane. La quale non è caduta di testa e quindi si è salvata. Era cosciente, quando l’eliambulanza l’ha soccorsa per portarla subito all’ospedale Torrette di Ancona.

Subito dopo la chiamata erano arrivati anche i carabinieri, che non hanno fatto in tempo ad evitare il dramma. La ragazza ha ferite multiple in più parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.