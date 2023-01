Delvecchio dopo l’Udc entra in Fd’I

Davide Delvecchio entra in Fratelli d’Italia. La conferma arriva dal commissario provinciale del partito Giorgio Mochi. E’ di ieri l’ufficializzazione dell’ingresso nel partito di Giorgia Meloni dell’ex consigliere comunale, già assessore nelle giunte Aguzzi nonché candidato sindaco per il centrodestra nel 2004. Delvecchio proviene dall’Udc a cui aveva aderito fin dalla dalla sua fondazione nel 2002. A dicembre, dopo dieci anni, la decisione di andarsene "perché il progetto di quel partito è stato accantonato per scelte politiche non condivisibili".

"Intorno a Fratelli d’Italia – commenta Mochi – c’è un grande fermento, siamo un partito di maggioranza e di governo, che ha al suo interno diverse anime. Sono nati circoli ovunque, dalle città più grandi ai comuni più piccoli della provincia. La gente, tra cui tanti giovani, ha voglia di partecipare alla vita del partito che è ben strutturato, dal nazionale al locale". "Entro in Fratelli d’Italia – chiarisce Delvecchio – come semplice iscritto, che si mette a disposizione per Fano. Fratelli d’Italia è un partito che sento vicino al mio modo di pensare, moderato e liberale, e che vuole crescere – conclude – allargandosi verso il centro".

an. mar.