Demenze, un po’ d’ossigeno per le famiglie

Fare il punto sulle demenze dando alle famiglie gli strumenti necessari. Domani mattina, dalle 10 nella Sala Serpieri del Collegio Raffaello a Urbino, ci sarà un convegno dedicato e promosso dal Comune con le associazioni Il Vascello, l’associazione dei diabetici, Cittadianza Attiva e Nonno Mino. "Da alcuni anni abbiamo aperto alla casa delle vigne un luogo per più associazioni e l’attività di accoglienza per le persone affette da demenza - ha spiegato in conferenza stampa l’assessore alle politiche sociali della città, Elisabetta Foschi -. Una problematica molto diffusa sul territorio e per la quale mancano risposte. Il centro guidato da Bruna Di Berardino di Nonno Mino ha permesso di implementare servizi e accoglienza. Con il convegno di sabato mattina, così come con le attività alla casa delle vigne, l’intento è arrivare a quanto più cittadini possibili per far comprendere i disturbi e i segnali di demenza e come rapportarsi".

Il centro Nonno Mino da anni ha avviato un percorso per chi si trova nelle fasi iniziali e intermedie delle demenze. Ma anche per chi non ha problemi di questo genere, l’obiettivo è fare attività e creare momenti di socialità. "L’attivazione della casa delle vigne è stato un bel progetto con tutte le associazioni - ha detto Bruna Di Berardino -. Quando viene diagnosticata una demenza le persone non hanno un posto dedicato e iniziano a ritirarsi dal punto di vista sociale. Da noi, con i volontari formati, il personale qualificato e una psicologa, gli viene riconosciuta l’indipendenza e un loro spazio di inclusione sociale, anche grazie alle uscite sul territorio e attività, dalle 9 alle 12. Sabato lanceremo i caffè sollievo, 2 volte al mese, con esperti. E attiveremo un corso di formazione per volontari così da poter aprire per più ore il centro".

"Nell’evento di sabato daremo informazioni sull’aspetto delle patologie. Avere una persona con demenza in casa ha un grande impatto sulla famiglia perché sono necessarie attenzioni tutto il giorno - ha aggiunto il dottor Piero Benedetti -. Tratteremo dell’aspetto preventivo per ridurre i fattori di rischio. Tra questi troviamo la bassa scolarità, la perdita di udito, scarsi contatti sociali, depressione, ipertensione arteriosa,obesità, scarsa attività fisica e fumo".

Francesco Pierucci