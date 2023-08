"Demolire gli edifici, scorciatoia facile"

Quando una demolizione di un edificio pubblico è necessaria e quando è invece un eccesso di precauzione evitabile? A porre il dubbio, nei giorni in cui inizia a Urbino l’abbattimento dell’ex liceo Raffaello, è Michele Felici, già dirigente dell’ufficio tecnico urbinate, che già su queste pagine aveva più volte espresso la sua contrarietà alla demolizione del “Raffaello“, motivandola con la prova di resistenza “sul campo“ svolta egregiamente dall’edificio nel corso dei decenni, con vari terremoti succedutisi.

Ora l’attenzione si concentra sull’istituto alberghiero di Piobbico. "Il “Celli“ – scrive Felici – è stato edificato nel dopoguerra e non ha valore architettonico, anche se ha un bel rivestimento in pietra locale. Ha superato, senza subire il minimo danno, gli eventi sismici che fino ad oggi ci sono stati. Con queste premesse l’edificio, dopo le opportune indagini, è stato oggetto di un intervento di “adeguamento sismico ed alla normative di sicurezza“ per oltre tre milioni di euro, lavori che hanno avuto inizio il 20 giugno 2022 ma che si sono fermati circa sette mesi fa. Pare ora che si stia elaborando un nuovo progetto che prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio utilizzando elementi strutturali prefabbricati in legno. Questa ipotesi dispiace ai cittadini, che vedrebbero scomparire un testimone della storia del paese. Ma soprattutto lascia perplessi i tecnici come me, perché se un progetto più che sicuro era stato non solo approvato ma già iniziato, non è possibile che una ipotetica maggiore sicurezza porti a rinnegare il progetto in esecuzione, sospendere i lavori (dando alla ditta esecutrice una base per chiedere dei danni), demolire quanto fatto e aprire una trattativa privata per la fornitura di una struttura prefabbricata. Certamente una struttura già pronta in legno sarebbe più performante dal punto di vista sismico ma molto probabilmente meno durevole di quella esistente. Com’è possibile che i tecnici della Provincia rinneghino progetti che loro stessi hanno gestito, con aggravio di spese e aumento dei tempi di attesa?".

Ma Felici aggiunge anche un’ultima considerazione, riguardo i criteri per valutare il rischio statico di un edificio: "Gli effetti degli eventi sismici dipendono anche dalla natura e struttura del sottosuolo, lo diceva già Alessandro Serpieri nell’Ottocento. I tecnici prediligono la demolizione e ricostruzione perché, dicono, si “ha un adeguamento sismico rispettoso di tutte le norme vigenti“, cosa che non è possibile fare per gli immobili esistenti perché “difficilmente verificabili“. Queste incertezze devono essere superate partendo dall’esame dello stato dell’immobile esistente che, se ha superato tutti gli eventi sismici che ci sono stati fino ad ora senza alcun danno, significa che è fondato su una struttura geologica solida che attutisce la forza del sisma. Si eviterebbe la demolizione di quei fabbricati che, per motivi accertati, hanno dimostrato di resistere senza alcun danno, e in alcuni casi hanno anche un rilevante valore storico o architettonico. Basterebbe solo adoperarsi per dimostrare la reale salute di un edificio senza passare dalla scorciatoia della demolizione".