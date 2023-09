Demolizione ex Raffaello. Variazione alla viabilità

In via Oddi arrivano alcune modifiche temporanee alla sosta, per permettere il passaggio di mezzi impiegati nella demolizione e ricostruzione dell’ex Liceo Raffaello e il trasporto di attrezzature speciali. Dalle 14 alle 20 di oggi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, per tutti i veicoli (anche al servizio di invalidi), su ambo i lati, dall’intersezione con via Giro dei debitori a quella con via Ubaldini.

La misura si ripeterà dalle ore 6 di lunedì 25 settembre alle 20 di giovedì 28, sempre su ambo i lati, fino all’intersezione con via Ubaldini, per consentire l’installazione della segnaletica relativa al cantiere.