Denatalità, invecchiamento, cambiamenti climatici e sanità. Convegno a palazzo Battiferri

Oggi e domani si parla di denatalità, invecchiamento demografico, cambiamenti climatici e impatto sulla sanità. A palazzo Battiferri (Scuola di economia, in via Saffi 42) arriva infatti la seconda edizione del convegno Health needs and resources: allocation and measurement issue. "Quest’anno - spiega la professoressa Agnese Sacchi, organizzatrice del convegno - ci concentreremo sulle sfide poste dall’invecchiamento demografico, dalla denatalità e dai cambiamenti socio-economici, compresi gli effetti del cambiamento climatico, con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità e la tenuta del sistema sanitario nazionale e della sua articolazione a livello territoriale". Il convegno si propone di contribuire al dibattito sulle politiche pubbliche e sul ruolo delle istituzioni in tema di sanità e cura della salute. "Le sessioni tematiche - prosegue il professor Francesco Vidoli - si focalizzeranno su spesa sanitaria e outcomes, cura della salute e vulnerabilità della popolazione, scelte pubbliche e governance del sistema sanitario. Le relazioni chiave saranno affidate alla professoressa Cinzia Di Novi, presidente dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria, e al professor Gilberto Turati, presidente della Società Italiana di Economia Pubblica".

Il convegno sarà preceduto, alle ore 10.30, nell’Aula Magna del Rettorato (via Saffi 2) dalla presentazione del libro ‘Il welfare italiano: una questione di famiglia?’ (Il Mulino 2024) a cura di Mauro Maré, Francesco Porcelli e Francesco Vidoli. Tre autorevoli discussant, il professor Mario Baldassarri, presidente ISTAO, la professoressa Michela Redoano, dell’Università di Warwick e la professoressa Germana Giombini, dell’Università di Urbino, indagheranno insieme agli autori il fragile equilibrio tra le reti di supporto familiari e la fiducia collettiva. Dimostreranno inoltre come questi elementi influenzino profondamente le politiche di welfare, che in Italia necessitano di essere ripensate alla luce dell’inverno demografico, del funzionamento del mercato del lavoro e delle condizioni della finanza pubblica per garantirne la sostenibilità anche nel futuro. L’ingresso a entrambe le iniziative è libero e aperto a tutte le persone interessate.

