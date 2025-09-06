Caso di dengue a Pesaro: scatta la disinfestazione. Ecco dove

Pesaro, 6 settembre 2025 – Un caso di dengue a Pesaro, importato dall’estero, mette in allerta il Comune e fa scattare la disinfestazione straordinaria. L’Ast ha infatti segnalato ieri la presenza di una persona domiciliata in città, rientrata da un viaggio fuori Italia, risultata positiva al virus trasmesso dalla zanzara tigre.

L’ordinanza del Comune

E subito è arrivata l’ordinanza: nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 settembre, dalle 3 alle 7, Aspes procederà a un trattamento adulticida e larvicida in zona Loreto e nei pressi del Pronto soccorso. L’area interessata sarà tutt’altro che ridotta: un raggio di 200 metri dalla localizzazione del caso, come stabilito dal Piano nazionale di prevenzione delle arbovirosi.

Scatta la disinfestazione: ecco dove

Nel mirino, quindi, vie centrali e frequentate: via Oberdan, piazzale Garibaldi, via del Teatro, p.le Lazzarini, via del Risorgimento, viale Liberazione, via delle Contramine, via Curiel, via XI Febbraio, via Bramante, p.le Albani, via dell’Arco, via Passeri, via Venturini, via Branca, via Galigarie, via Mirabelli, parcheggi cimitero centrale, via Madonna di Loreto, via Paci, via Bruscolini, via San Felice.

Le raccomandazioni del Comune

Da stamattina il Comune ha iniziato ad affiggere volantini con le regole di comportamento per i residenti: finestre chiuse durante le operazioni, niente soste nelle aree trattate, animali domestici rigorosamente in casa. Il Comune riporta inoltre le indicazioni utili per i proprietari di cani e gatti a cui si raccomanda, durante il trattamento, di chiudere le finestre e non lasciare gli animali all'esterno; rimuovere coperte destinate ad eventuali giacigli (fuori o dentro le cucce); togliere le ciotole destinate a cibo e acqua e reimmetterle dopo 6 ore successive al trattamento.