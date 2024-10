Dengue a Pesaro, disinfestazione rinviata a stanotte

Pesaro, sabato 5 ottobre 2024 – Disinfestazione per la dengue rinviata, tutta colpa della pioggia. Lo segnala con una nota il Comune di Pesaro, che nella notte appena trascorsa avrebbe dovuto eseguire la disinfestazione in zona Porto. L’operazione è stata riprogrammata da Aspes, meteo permettendo, questa notte, domenica 6 ottobre, dalle 3 alle 4.30.

L’intervento di disinfestazione si è reso necessario a seguito della segnalazione di Ast di un caso accertato di Dengue a Pesaro. L’area interessata è quella di viale Napoli, per un raggio di circa 300 metri (100 metri in più rispetto a quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza) e riguarderà: via Amalfi, viale Gorizia, viale Battisti, via Calata Duilio, via della Sanità, via Genova, via Grado, via Monfalcone, viale Napoli, via Paterni, via Pisa, via Renzoni, strada tra i due Porti, viale Trento, viale Trieste.

All’interno di questa area i cittadini dovranno adottare delle opportune misure (del tutto analoghe a quelle già adottate negli anni scorsi) volte ad evitare possibili punture di zanzara tigre e ad evitarne la proliferazione.

Per precauzione si suggerisce di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento.